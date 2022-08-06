Samanyolu Haber /Dünya / Kan donduran vahşet: Cesetler yol kenarından toplanıyor /06 Ağustos 2022 10:25

Kan donduran vahşet: Cesetler yol kenarından toplanıyor

Meksika’da suç örgütlerinin vahşice uyguladığı şiddet ve infazlar bitmek bilmiyor. Meksika’nın Guerrero eyaletindeki bir otoyolda 6 cesedin tespit edildiği bildirildi. Örgüt hücresine yapılan operasyonda ise çok sayıda ölü var.

SHABER3.COM

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalet bağlı Quechultenango kentinin Tolixtlahuaca-Tejerias otoyolunda cesetler bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin 6 kişiye ait olduğunu belirledi.

İncelemede 2 kişinin boğazının kesildiği, 4 kişinin ise silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetlerden 20 metre uzaklıkta ise yanmış bir kamyon bulundu.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü. Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

HÜCRE OPERASYONUNDA 13 ÖLÜ
Meksika’da polisin çete üyelerine ait bir hücreye düzenlediği operasyonda 13 kişi öldürüldü.

Meksika basınında yer alan habere göre, San Luis Potosi kentinde, bir hücreye operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 3’ü kadın 13 çete üyesi öldürüldü, 3’ü polis 7 kişi yaralandı.

Helikopter destekli operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Polis, çeteye ait hücre yapılanmasının dağıldığını bildirdi.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda cephanelik ele geçirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kan donduran vahşet: Cesetler yol kenarından toplanıyor Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:08