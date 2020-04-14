Çin ürettiği aşıyı 84 yaşındaki hastada denedi

General Chen Wie Askeri Tıp Akademisi’nde yapılan çalışmalar sonunda corona virüsü için geliştirilen aşının insan deneylerine başlandı.







Devlet medyası Xinhua haber ajansında yer alan bilgilere göre, dünya genelinde şimdiye kadar 120 binden fazla can alan corona virüsüne karşı geliştirilen aşı 12 Nisan itibariyle ikinci aşamaya geçmeyi başardı.





Aşının ilk olarak 84 yaşındaki Wuhan’lı Xiong Zhengxing adındaki yaşlı adam üzerinde denendiği belirtilirken Çin’deki insan deneylerinde 500’den fazla gönüllü kullanıldığı açıklandı.





Aşı çalışmalarının ikinci aşamasında daha fazla gönüllüye ve süreye ihtiyaç olduğu vurgulanan haberde plasebo etkisi dahil bütün deneme süreçlerinin devam ettiği bildirildi.



