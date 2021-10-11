Samanyolu Haber /Gündem / Cinayet sanığından 'yok artık' dedirten savunma! /11 Ekim 2021 12:43

Cinayet sanığından 'yok artık' dedirten savunma!

Kayseri'de, Şura Asena Altıntaş’ı bir apartmanın ikinci katındaki pencereden atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Şükrü Teke hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede suçlamaları reddeden şüpheli Teke, “Başka bir odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum" dedi.

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12 Eylül saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke’nin evine geldi. Altıntaş, binanın penceresinden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. 7 gün hastanede tedavi gören Şura Asena Altıntaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Altıntaş’ın itilerek ölmüş olabileceği şüphesi üzerine aynı evde bulunduğu tespit edilen Şükrü Teke gözaltına alındı. Teke, arkadaşı Şura Asena Altıntaş’ı pencereden iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şükrü Teke hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen Teke, Asena'nın kendisiyle birlikte uyuşturucu kullandığını iddia ederek, “Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, ‘Seninle görüşelim’ dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum” dedi.

‘Kan görmeye dayanamayan birisiyim’

Sesi duyduktan sonra binanın dışına çıktığını da anlatan Teke, “Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, ‘Bayan ayaküstü atladı’ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir” ifadelerini kullandı.
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