Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de iki ay aradan sonra koronavirüs vaka sayısı yeniden artmaya başladı /05 Nisan 2021 14:40

Çin'de iki ay aradan sonra koronavirüs vaka sayısı yeniden artmaya başladı

Çin'de iki ay sonra en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. Myanmar sınırındaki Yunnan eyaletinde 15 yeni Covid-19 vakası bildirildi.

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Çin'de 31 Ocak'tan bu yana korona virüsü vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi. Çin'in Myanmar sınırında bulunan Yunnan eyaletinde 15 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Ruili kentinde tespit edilen vakalardan 11'inin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi. Yerel hükümet, kente giriş çıkışların kısıtlandığını ve 'sürü bağışıklığı sağlamak için' aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Çin'de resmi verilere göre Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 363'e, vaka sayısı 90 bin 305'e çıktı. Toplam sayıya dahil edilmeyen asemptomatik vakaların da 18'e yükseldiği belirtildi.
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