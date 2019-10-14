Çin'de ithalat ve ihracat beklentilerin gerisinde kaldı









Gümrük idaresi tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, ihracat dolar bazında yıllık 3.2 ithalat, yüzde 8.5 geriledi. Ticaret fazlası ise 39.65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





Ekonomistler ihracatın dolar bazında yıllık yüzde 2.5 ithalatın ise yüzde 6 düşeceğini tahmin etmişlerdi.





Yuan bazında ise ihracatın yıllık yüzde 1.5 artması beklenirken yüzde 0.7 daraldı, ithalat ise yıllık yüzde 6 daralması beklenirken, yüzde 8.5 daraldı. Ticaret fazlası 253.8 milyar yuanlık beklentiye karşılık 275.2 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.