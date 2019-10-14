Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin'de ithalat ve ihracat beklentilerin gerisinde kaldı /14 Ekim 2019 10:42

Çin'de ithalat ve ihracat beklentilerin gerisinde kaldı

Çin'in ithalat ve ihracatı yavaşlayan küresel ticaret, ABD tarifeleri ve talepdeki düşüşle Eylül ayında beklenenden daha kötü gerçekleşerek geriledi.

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Gümrük idaresi tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, ihracat dolar bazında yıllık 3.2 ithalat, yüzde 8.5 geriledi. Ticaret fazlası ise 39.65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Ekonomistler ihracatın dolar bazında yıllık yüzde 2.5 ithalatın ise yüzde 6 düşeceğini tahmin etmişlerdi. 

Yuan bazında ise ihracatın yıllık yüzde 1.5 artması beklenirken yüzde 0.7 daraldı, ithalat ise yıllık yüzde 6 daralması beklenirken, yüzde 8.5 daraldı. Ticaret fazlası 253.8 milyar yuanlık beklentiye karşılık 275.2 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.
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