Çin'de ortaya çıkan yeni virüs 'insandan insana bulaşıyor'

Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden oldu.





Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200'den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000'e yakın olabileceği uyarısını yapıyor.







Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu.





Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.



