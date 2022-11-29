Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de protestolar büyüyor /29 Kasım 2022 01:19

Çin'de protestolar büyüyor

Çin'de hükümetin katı salgın politikaları ve Urumçi'de meydana gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası sokağa çıktı. Pekin dahil birçok şehirlerde gösteri yapan, görevlilerle çatışan ve Başkan Şi Jinping'i istifaya çağıran insanların yer aldığı protesto videoları WeChat gibi Çin'in kendi sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

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Çin hükümetinin halk üzerine yaptığı baskılardan rahatsız olan halk, Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de bir binada meydana gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası sokaklara çıktı.

Çin hükümetinin protestolara kesinlikle izin vermediği ülkede güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen öfkeli kalabalık, Devlet Başkanı Şi Cinping'e istifa çağırdı. Üç yıldır uygulanan katı kurallar, karantinalar ve korona virüs testleri halkı bezdirmiş durumda. 


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