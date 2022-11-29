Çin'de protestolar büyüyor

Çin hükümetinin halk üzerine yaptığı baskılardan rahatsız olan halk, Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de bir binada meydana gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası sokaklara çıktı.







Çin hükümetinin protestolara kesinlikle izin vermediği ülkede güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen öfkeli kalabalık, Devlet Başkanı Şi Cinping'e istifa çağırdı. Üç yıldır uygulanan katı kurallar, karantinalar ve korona virüs testleri halkı bezdirmiş durumda.







