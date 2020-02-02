Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de şimdi de kuş gribi salgını /02 Şubat 2020 11:36

Çin'de şimdi de kuş gribi salgını

Çin’de yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan’da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.

SHABER3.COM

Euronews'in "South China Morning Post" gazetesinden aktardığı habere göre Hunan eyaletinde kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi saptandı.

Hunan'daki Şaoyang kentine bağlı Şuangçing bölgesindeki kanatlı hayvan çiftliğinde 4 bin 500 tavuk salgın nedeniyle telef oldu.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kuş gribinin tespit edilmesinin ardından çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar Hunan’daki kuş gribinin insanlara geçtiğini dair bir vaka tespit edilmedi. Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğu kabul ediliyor.

DSÖ’nün verilerine göre, 2003’ten 2019’a kadar insanlarda tespit edilen 861 kuş gribi vakasında 455 kişi yaşamını yitirirken, Çin’de son 16 yılda 53 kişide kuş gribi vakası tespit edildi ve bunlardan 31’i hayatını kaybetti.

İnsanlara bulaşması durumunda kuş gribinin ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Bu oran şiddetli akut solunum yolu sendromunda (SARS) yüzde 10 civarındayken, Çin’de 304 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüste ise yüzde 2 civarında seyrediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de şimdi de kuş gribi salgını Sonraki Haber >>

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:41