Çin'den G7 ülkelerine rest

İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi son gününe girerken Çin'den G7 ülkelerine yönelik sert açıklamalar geldi. Çin'in Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü, "dünya genelini ilgilendiren kararların küçük bir grup ülke tarafından alındığı zamanlar çoktan geride kaldı" ifadesini kullandı. Küçük veya büyük, güçlü veya zayıf, yoksul veya zengin tüm ülkelerin eşit olduğunu belirten Çinli yetkili, "Dünyayı ilgilendiren meseleler tüm ülkelerin dahil olduğu görüşmelerde ele alınmalı" diye konuştu.





Çin'in projesine alternatif





DW Türkçe'de yer alan habere göre G7'nin gündemine cumartesi günü Çin'le ilişkiler damga vurmuştu. Zirvede G7 ülkelerinin, Çin'in dünyada artan nüfuzuna karşı bir denge oluşturmak amacıyla yeni bir küresel altyapı insiyatifi başlatma kararı aldığı bildirilmiş, Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, dünyanın önde gelen endüstri ülkelerinin dahil olduğu G7 Cornwall'deki zirvede yoksul ülkelere "değer odaklı, yüksek kaliteli ve şeffaf" ortaklıklar teklif etmeyi kararlaştırmıştı. Proje, Çin'in modern İpek Yolu olarak da nitelenen "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine alternatif olarak görülüyor.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin kapanış bildirgesinde Çin'deki insan hakları ihlâllerinin de gündeme geleceğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, altyapı projesinin yanı sıra zirvede Çin'deki insan hakları ihlalleri ve Müslüman Uygur azınlığa yönelik zorla çalıştırma suçlamalarının da ele alınmasını istediği bildirilmişti. Beyaz Saray'dan bir yetkili konuya ilişkin açıklamasında, "Söz konusu olan Çin'e karşı hamle yapmak veya Çin'le gerginlikler yaşamak değil; dünyaya pozitif bir alternatif sunmak" dedi.





ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan oluşan G7 1975 yılında kuruldu. Ancak o dönemden bu yana Çin ABD'nin ardından dünyanın ikinci en büyük ekonomisi konumuna yükseldi. Çin'in tanıtımını 2013'te yaptığı "Bir Kuşak, Bir Yol" isimli projesi, Pekin'in bu proje ile hem siyasi hem de ekonomik olarak dünya çapında nüfuzunu artırma hedefini güttüğü gerekçesiyle uluslararası alanda sıklıkla eleştirilmişti.