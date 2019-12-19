Çin'i eleştiren Mesut Özil konsol oyunu PES'ten çıkarıldı

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in sanal karakteri, dünyaca ünlü konsol oyunu Pro Evolution Soccer'dan (PES) çıkarıldı. Oyunu geliştiren Çin menşeili NetEase, aldığı bu karara gerekçe olarak Özil'in "Çin hakkındaki aşırı açıklamalarını" gösterdi.





Öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in , "yalan haberlerle kandırılmış" olduğunu ifade etmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Özil'in muhakeme gücünün, "doğru olmayan fikirlerden" etkilendiğini savunmuş ve ünlü futbolcunun dilerse Sincan bölgesine gelip durumu kendi gözleriyle görebileceğini dile getirmişti.





Özil'in hem Çin'e hem de Müslüman ülkelere tepkisi





Uluslararası toplum tarafından Uygurlara baskı uygulamak ve çok sayıda Uyguru kamplara kapatmakla suçlanan Pekin, bu iddialara karşı çıkıyor. İngiltere'nin FC Arsenal takımında forma giyen Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden Uygurlara yönelik baskıcı tavrı nedeniyle Çin'i ve Uygurların uğradığı haksızlığa sesini çıkarmayan Müslüman ülkeleri sert bir dille eleştirmişti. Bunun üzerine Çin devlet televizyonu CCTV, geçtiğimiz Pazar günü Özil'in takımı FC Arsenal ile Manchester City arasında oynanan Premier Lig karşılaşmasının yayınını iptal etmişti. FC Arsenal ise, Özil'in açıklamalarının şahsi fikri olduğunu beyan ederek, futbolcusu ile arasına bu konuda mesafe koymuştu.