Çin'i sarsan virüs Avrupa sınırlarından giriş yaptı

Çin'de patlak veren, Türkiye, Hong Kong, Tayland gibi ülkelere de sıçrayan ve ölümcül Koronavirüs'ü Fransa'dan Avrupa'ya giriş yaptı.





Fransız yetkilileri, Paris ve Bordeaux şehirlerinde iki vakaya rastlanıldığını duyurdu.





Çin'in Vuhan kentinde patlak veren ve yarasa yenilmesi nedeniyle bulaştığı iddia edilen virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti.





11 milyonluk kent karantina altına alınırken, Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux şehirlerinde yaşadığını doğruladı.





Euronew s'un haberine göre, virüsün görüldüğü kişinin 48 yaşında, Vuhan'dan gelen bir Çinli olduğunu belirtti. Hastanın karantina altına alındığını kaydeden yetkililer, virüsün cuma günü kayıtlara geçtiğini bildirdi.





Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgını şimdiye kadar Çin dışında, ABD (22 eyalette), Fransa, Nepal, Japonya, Singapur, Suudi Arabistan ve Vietnam'da görüldü.