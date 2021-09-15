Çinli emlak devi borçlarını ödeyemedi

Çinli gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketi Evergrande Group, 20 Eylül’de vadesi gelecek kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletirken, bu gelişme şirketin likidite krizinin bankaları etkilemeye başladığına işaret etti.







Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre şehirleşmeden sorumlu bakanlık, bankalarla bu hafta bir toplantı gerçekleştirdi. Ödemelerin ertelenmesi için Evergrande ile bankalar arasında yürütülen görüşmeler devam ediyor.





305 MİLYAR DOLARLIK BORÇ





Düzenleyici kurumlar şirketin 305 milyar dolarlık borcunun ödenememesinin Çin’in finansal sistemi için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunmuşlardı.





Çin’in ikinci büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, dün yaptığı açıklamada finansal danışmanlarla temasa geçtiğini belirtmiş, gayrimenkul satışlarındaki düşüş ve varlık satışı sürecinde gelişme olmaması ardından çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulunmuştu.





KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN UYARI





Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ratings dün geç saatlerde yayımladığı değerlendirmede, Evergrande şirketinin çapraz temerrüte düşmesi halinde birçok sektörü yüksek kredi riski altında kalabileceğini ancak bankacılık sektörü üzerinde genel etkisinin yönetilebilir olacağını belirtti.





Fitch, Evergrande’nin borçlarının 572 milyar yuanlık (88.8 milyar dolar) kısmının banka ve diğer finansal kurumlara olduğunu, ancak bankaların şirketin tedarikçileri üzerinden kredi riskine maruz kalabileceğini belirtti. Evergrande’nin tedarikçilerine 667 milyar yuan, yani yaklaşık 104 milyar dolar borcu bulunuyor.





HİSSELER ÇAKILDI





Evergrande’nin Hong Kong borsasındaki hisseleri düşüşünü sürdürerek bugün yüzde 6 daha değer yitirdi ve 2.79 dolar ile Ocak 2014’ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.Öte yandan şirketin gayrimenkul yönetimi biriminin hisseleri yüzde 10.4, elektrikli araç biriminin hisseleri ise yüzde 9.3 yükseldi.