Çinliler Koronavirüs aşısını deneyecek Türkiye'de gönüllü arıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor" denildi.







18-59 yaş arası olanlar ve daha önce koronavirüse yakalanmayanlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.





Covid-19 aşısının uygulamaları Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde sürüyor.





Sağlık Bakanlığı, aşının ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde denendiğini duyurdu.





Bakanlık, aşılanan sağlık çalışanlarının güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için aşının gönüllüler üzerinde de denenmesine karar verildiğini kaydetti.





Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5), baş ağrısı (%3,5), kas ağrısı (%3), ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (%2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi."







Sağlık Bakanlığı