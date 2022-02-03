Samanyolu Haber /Gündem / CNN'de istifa depremi /03 Şubat 2022 09:20

CNN'de istifa depremi

CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti. CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız" dedi.

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ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Zucker, kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu. Zucker, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım" ifadelerine yer verdi.

Zucker, ilişkide olduğu meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını belirtti.

CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız" ifadesini kullandı.
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