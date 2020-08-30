Samanyolu Haber /Sağlık / Çok kötü bulgu... Çocuklar haftalarca virüs taşıyabiliyor /30 Ağustos 2020 12:14

Çok kötü bulgu... Çocuklar haftalarca virüs taşıyabiliyor

Güney Kore’de uzmanların yaptığı araştırmada, çocukların semptom göstermeseler dahi Coronavirus’ü haftalarca burunlarında ve boğazlarında taşıyabildiği ortaya çıktı.

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Güney Kore’de 18 Şubat-31 Mart arasında 91 çocuk üzerinde 22 ayrı merkezde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuklar, Coronavirus’ü haftalarca boğazlarında ve burunlarında taşıyabiliyor.

SEMPTOM GÖSTERMEYENLER VAR

Araştırma kapsamında gözlemlenen 91 çocuğun 20’sinin araştırma süresince semptom göstermediği, 18 çocuğun başta semptom göstermediği ancak ilerleyen günlerde ateş, öksürük ve ishal gibi semptomların ortaya çıktığı, diğerlerinin ise virüse yakalandıktan sonra semptom gösterdikleri açıklandı.

36 GÜNE KADAR SÜREBİLİYOR

Araştırmada dikkat çeken sonuca göre, çocuklardan bazılarının semptomları 36 güne kadar sürdü. 
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