Samanyolu Haber /Gündem / Çok tartışılacak 'el-Bağdadi' iddiası /28 Ekim 2019 14:59

Çok tartışılacak 'el-Bağdadi' iddiası

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın çalışma arkadaşı ve Akevler'in kurucularından Süleyman Karagülle, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair haberleri inandırıcı bulmadı. Karagülle ilginç bir iddiayı ortaya attı.

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Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın çalışma arkadaşı ve Akevler'in kurucularından Süleyman Karagülle, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair haberleri inandırıcı bulmadı. "Bağdadi yaşıyor ama hiçbir zaman artık Bağdadi olarak yaşamayacak" sözleriyle karşı çıktı. 

Karagülle, Fehmi Koru'nun "IŞİD lideri Bağdadi öldürülmüş; olayın duyurulma şekli dikkatimi çekti…" başlıklı makalesine dair yorum yaptı.

KARAGÜLLE: YENİ KİMLİKLERİ AİLELERİNDEN BİLE SAKLANIR

"Bütün terör örgütlerinin başları CIA görevlisidir." iddiasında bulunan Karagülle, "Onların görevi bitince görevden alınırlar." dedi. 

Karagülle şöyle devam eti: "Öldürmeden öldürüldüğünü ilan ederler ve başka kimlikte onları yaşatırlar. Onların yeni kimlikleri ailelerine karşı da saklanır. Bazen başaramazlar. Saddam böyle yakalandı." 

Yorumunda "Adil Düzen iktidar olduğu zaman soruşturmalar yapılacak. Herkesin ne yaptığı ortaya konunca sırlar ifşa edilecek." dedi. 

Süleyman Karagülle'nin iddiasına göre IŞİD lideri el-Bağdadi öldürülmedi, farklı bir kimlikle yaşıyor.

Karagülle şu iddiaları dile geirdi: "Kaşıkçı öldü mü? Cesedi yok.  Bağdadi öldü mü cesedi yok. Bulunduğu yer tahrip ediliyor. Yok IŞİD’çiler mukaddes yer yapsınlar diye. Türkler 'Külahıma anlat' derler. Bağdadi yaşıyor, fakat hiçbir zaman artık Bağdadi olarak yaşamayacak. Belki adı sanı olmayacak. Belki de Eskimolar arasında yaşayacak yahut zenciler arasında olacak. Yüzü değişmiş olacak."

FEHMİ KORU: DUYURULMA ŞEKLİ DİKKATİMİ ÇEKTİ

Koru, "IŞİD lideri Bağdadi öldürülmüş; olayın duyurulma şekli dikkatimi çekti…" başlıklı makalesinde, "Üsame’nin öldürülmesi canlı yayınla özel olarak Beyaz Saray’a ulaştırılmış olduğu halde, Bağdadi’ye karşı İdlib’te yapılan operasyon Beyaz Saray’dan izlenmemiş olabilir mi?" sorusunu yöneltti.
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