Rusya, Trump'a inanmadı!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesine dair beyanlara şüpheyle yaklaştıklarını söyledi.





Konaşenkov, "Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil." dedi.





"OPERASYONA DAİR ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR YAPAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR"





Konaşenkov, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın IŞİD elebaşı Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğine dair açıklaması hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.







Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını kaydeden Konaşenkov, "Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor." ifadesini kullandı.





Rusya, terör örgütü IŞİD'in lideri Bağdadi'nin Suriye'de öldürüldüğüne dair ellerinde ikna edici delil olmadığını kaydetti.

Konaşenkov, ABD ve operasyona katılan ülkelerin, Bağdadi'nin El Kaide kontrolündeki bölgede bulunduğuna dair delil göstermeleri gerektiğini belirtti.





KONAŞENKOV: ABD SAVAŞ UÇAKLARININ VERDİĞİ DESTEĞE DAİR BİR BİLGİ YOK!





Rusya'nın, ABD ve koalisyon güçlerinin son günlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hava saldırısı gerçekleştirdiklerini tespit etmediğine de dikkati çeken Konaşenkov, "ABD uçaklarının İdlib üzerinden gerçekleştirdikleri uçuşlarda herhangi bir yardımın yapıldığı bilgisine sahip değiliz." dedi.





Konaşenkov, "IŞİD'in Suriye ordusu tarafından 2018'in başlarında Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle son yenilgisinden bu yana Bağdadi'nin 'bir defa daha' ölmesinin, Suriye'deki durum ya da İdlib'de kalan teröristlerin eylemleri üzerinde hiçbir operasyonel önemi yoktur." yorumunu yaptı.





İRAN'DAN DA İLK YORUM





İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine dair, "Bin Ladin'in ölümüyle terörün kökü kurutulmadığı gibi Bağdadi'nin ölümü de IŞİD'izmin sonu olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





Rebii, "Terörizm, Orta Doğu ve Afrika'da ABD'nin askeri politikaları, petrolü sömürmesi ve baskıcı rejimleri desteklemesi neticesinde doğmuştur." diye konuştu