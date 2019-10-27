Samanyolu Haber /Kültür / Söylenmemiş sözler için tehdit, korkunç! /27 Ekim 2019 23:07

Söylenmemiş sözler için tehdit, korkunç!

Söylediği iddia edilen sözler yüzünden ölüm tehditleri de dahil olmak üzere nefret içerikli mesajlar aldiğını kaydeden yazar Aslı Erdoğan, "Bunlar, benim aslında söylemediğim şeyi doğruladı. Nefret dili budur. Hem de edilmemiş cümleler için. Korkunç." dedi.

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Yazar Aslı Erdoğan, son günlerde söylediği iddia edilen ifadelere açıklık getirdi

Erdoğan, Le Soir gazatesinin kullandığı "nefret" sözcüğünü ya da La Repubblica'nın başlığındaki "düşmanlık" ifadesini telaffuz etmediğini söyledi. 

"SÖYLEMEDİĞİM SÖZLER YÜZÜNDEN TEHDİT EDİLİYORUM"

La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'de eğitim sistemiyle dayatılan ideolojiden bahsettiğini aktaran Erdoğan, kendisine atfedilen sözler için, "Aklı başında herhangi birinin söylemez." dedi.

Söylediği iddia edilen sözler yüzünden ölüm tehditleri de dahil olmak üzere nefret içerikli mesajlar aldiğını kaydeden Aslı Erdoğan, "Bunlar, benim aslında söylemediğim şeyi doğruladı. Nefret dili budur. Hem de edilmemiş cümleler için. Korkunç." dedi.

Erdoğan ayrıca sağlık sorunları sebebiyle bütün tartışmalardan ancak dün haberdar olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'A ATFEN PAYLAŞILAN O SÖZLER TARTIŞMA BAŞLATTI

Türkiye'de son birkaç gündür yazar Aslı Erdoğan'ın "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor." dediği ve, "HDP (Halkların Demokratik Partisi) hariç, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçler terörist." ifadelerini kullandığı iddia ediliyordu. 

Sosyal medyada bu sözler hızla yayılırken, tartışma bir anda yazar Erdoğan'a yönelik linç kampanyasına dönüştü. 
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