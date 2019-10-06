TCDD yönetimine dava açamayan Çorlu tren faciası davası savcısı, gazeteciyi dava etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.







Çorlu tren faciasında ihmalleri bulunduğu belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yargılanmaları beklenirken, davayı takip eden avukatlar, gazeteciler ve vatandaşlar hakkında davalar ve soruşturmalar açılıyor.





Son olarak Çorlu tren faciası davasının savcısı Galip Yılmaz Özkurşun, faciayla ilgili süreci en başından itibaren takip eden ve faciada yaşanan ihmalleri ve soruşturmadaki skandalları ortaya çıkaran gazeteci Mustafa Hoş hakkında “Yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak” suçlamasıyla 110 bin TL’lik tazminat davası açtı.





'TCDD YÖNETİMİNE DAVA AÇAMAYAN SAVCI 110 BİN LİRA İSTİYOR'





Mustafa Hoş, Mayıs 2019’da “Ölüm Treni” (Çorlu Tren Faciasının Gizlenen Gerçekleri) adlı bir kitap kaleme almıştı. Hoş, kitabında “Savcı’nın delilleri nasıl sümen altı ettiğini” anlatmıştı.





Mustafa Hoş, Savcı Galip Özkurşun tarafından hakkında açılan tazminat davasını sosyal medya hesabından “Çorlu tren faciası savcısı beni mahkemeye vermiş. Suç, yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak. 25 insanın hayatına mal olan ihmaller için TCDD yönetimine dava açamayan savcı 110 bin lira istiyor” diye duyurdu.



