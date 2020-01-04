Samanyolu Haber /Gündem / Çorlu tren kazası davasında gelişme /04 Ocak 2020 15:31

Çorlu tren kazası davasında gelişme

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasında bilirkişi olarak atanan Mustafa Karaşahin ile Sıddık Binboğa Yarman’ın 14 ayrı danışmanlık işi için Ulaştırma Bakanlığı’ndan 1 milyon 40 bin lira aldığı iddia edildi.

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Söz konusu iki ismin, Çorlu faciasında bilirkişi atanmalarının ardından TCDD ile ticari ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştı.Prof. Dr. Sıddık Binboğa Yarman’ın, Savronik şirketinin yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu şirketin kazanın gerçekleştiği tren hattının sinyalizasyon sistemi ihalesini aldığı, Karaşahin’in de TCDD’ye danışmanlık yaptığı belirlenmişti.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın yaralandığı tren katliamıyla ilgili CHP İstanbul Milletvetkili Ali Şeker’in soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, Şeker’in önergesine verilen cevapta kazaya bilirkişi olarak atanan ancak daha sonra TCDD ile ticari ilişkileri olduğu ortaya çıkan Mustafa Karaşahin ile Sıddık Binboğa Yarman’ın 14 ayrı danışmanlık işi için Ulaştırma Bakanlığı’ndan 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.

BİLİRKİŞİLER PARAYA BOĞULMUŞ!

Cevapta Yaman ve Karaşahin’e YHT hatlarının yapılması ve işletmeye alınması aşamalarında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne verdiği danışmanlıklar için İstanbul Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi döner sermayeleri aracılığıyla 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için toplam 1 milyon 40 bin TL danışmanlık hizmeti bedeli ödendiği belirtildi.
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