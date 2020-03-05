Samanyolu Haber /Dünya / Corona virüs petrol üretimini de vurdu /05 Mart 2020 19:40

Corona virüs petrol üretimini de vurdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs petrol üretimini de vurdu. OPEC Toplantısı’nın ardından yapılan yazılı açıklamada, petrol üretiminin günlük 1,5 milyon varil daha azaltılması tavsiye edildi.

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Avusturya'da düzenlenen OPEC 178. (Olağanüstü) Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimlerini günlük 1,5 milyon varil daha azaltmaları tavsiye edildi. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin yaptığı toplantıda yüksek miktarda üretim kesintisinin onaylanması bekleniyor.OPEC’ten yapılan açıklamada, "30 Haziran 2020'e kadar günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varil daha düşürülmesi tavsiye edilmiştir. 

Söz konusu günlük kesintinin OPEC için 1 milyon, OPEC dışı ülkeler için ise yarım milyon varil olarak uygulanması, mevcut kesintilerin de yıl sonuna kadar uzatılması teklif edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, corona virüsün petrol piyasalarındaki etkisinin izlenmeye devam edileceği bildirildi.

YAKLAŞIK YÜZDE 40’INI ÜRETİYOR

Reuters Haber Ajansı’nın aktardığı son dakika bilgisine göre ise, iki OPEC kaynağının, üretim kesintilerinde OPEC ile birlikte hareket eden Rusya ile yapılacak zorlu görüşmelerden önce sorunsuz geçeceğini öngördüğü belirtildi.OPEC, dünyanın 100 milyon varil günlük tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını üretiyor. Rusya günde yaklaşık 11.4 milyon varil üretiyor. 
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