Samanyolu Haber /Gündem / Çözüm Noktası masaya yatırdı: Yeni yılda neler yapılmalı? /03 Ocak 2023 16:52

Çözüm Noktası masaya yatırdı: Yeni yılda neler yapılmalı?

PADEM Akademi, yeni yılda neler yapılması gerektiğini masaya yatırdı. Youtube üzerinden yayınlanan Çözüm Noktası isimli programda Evlilik ve Aile Danışmanı İsmail Eroğlu sordu Uzman Psikolog Doktor Mehmet Aslan cevapladı.

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İnsanlık bir yılı daha uğurlayıp iyi dileklerle yeni yıla merhaba dedi. Peki yeni yıl en iyi şekilde nasıl değerlendirilebilir?

Yeni yılı daha kaliteli ve daha verimli değerlendirmek için kritik öneme sahip sorulara Çözüm Noktası'nda cevap arandı. Evlillik ve Aile Danışmanı İsmail Eroğlu'nun sorduğu 'Yeni yılı daha iyi geçirmek adına neler yapılabilir, psikolojimiz ve ruh sağlımız adına neler yapmalıyız, geçmiş yıldan ders almak adına neler yapılabilir' sorularına Psikolog Doktor Mehmet Aslan cevap verdi.

Önemli noktalara parmak basılan yayının tamamını bu linkten izleyebilirsiniz.


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