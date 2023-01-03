Çözüm Noktası masaya yatırdı: Yeni yılda neler yapılmalı?

İnsanlık bir yılı daha uğurlayıp iyi dileklerle yeni yıla merhaba dedi. Peki yeni yıl en iyi şekilde nasıl değerlendirilebilir?







Yeni yılı daha kaliteli ve daha verimli değerlendirmek için kritik öneme sahip sorulara Çözüm Noktası'nda cevap arandı. Evlillik ve Aile Danışmanı İsmail Eroğlu'nun sorduğu 'Yeni yılı daha iyi geçirmek adına neler yapılabilir, psikolojimiz ve ruh sağlımız adına neler yapmalıyız, geçmiş yıldan ders almak adına neler yapılabilir' sorularına Psikolog Doktor Mehmet Aslan cevap verdi.







Önemli noktalara parmak basılan yayının tamamını bu linkten izleyebilirsiniz.







