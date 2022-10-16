Credit Suisse bazı varlıklarını elden çıkarmaya çalışıyor

Credit Suisse, 4,5 milyar frank (4,47 milyar dolar) civarında bir sermaye açığını kapatmaya çalışırken İsviçre’de yerel bankanın bazı kısımlarını satmaya hazırlanıyor.





Financial Times, konuya aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak, Credit Suisse’in büyük bir sermaye açığını kapatmaya çalıştığını ve bankanın bazı kısımlarını satmak istediğini duyurdu. Haberde ayrıca küresel çapta 50 bin çalışanı bulunan bankada 6 bin kişiyi etkileyecek ağır bir işten çıkarma dalgasının son aşamasına geldiği belirtildi.





FT’nin haberinde bankanın İsviçre’de ana yurt içi operasyonun bozulmadan kalacağı ancak birkaç yan kuruluşun ve diğer işletmelerdeki bazı hisselerin satışı için pazarlık yapıldığı aktarıldı.





BU VARLIKLAR SATILACAK

FT’ye göre, Swiss Universal Bank’ın olası bir satış için düşünülen bölümleri arasında şunlar yer aldı:





“Zürih borsasını yöneten SIX Group’un hisseleri, borsada işlem gören bir İspanyol yatırım şirketi olan Allfunds’da yüzde 8,6 hisse, iki uzman İsviçre bankası, Pfandbriefbank ve Bank-Now ve American Express ile ortak girişim olan Swisscard.”





FT ayrıca bankanın yerel kurumsal, bireysel ve özel bankacılık hizmetlerini koruyacağını söyledi. Credit Suisse konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Banka yeniden yapılanma planlarını açıklayacağı 27 Ekim’de detaylı açıklama yapacağını söyledi.





BANKA KRİZLE BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR





Geçtiğimiz aylarda Ulrich Körner, son yıllarda grubun yaşadığı bir dizi sorunu toparlamak ve 1,5 milyar franklık tasarruf yapmak yetkisiyle CEO olarak atandı. Ayrıca banka ile ilgili sorunlar nedeniyle borsadaki hisse fiyatları da rekor düşük seviyelere ulaştı.





Bankanın New York borsasındaki işlemleri yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti. Bankanın 14 yıllık CDS’leri ise Eylül 2022 itibariyle Lehman Brothers’ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.





Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg’te yer alan bir habere göre aralarında Asya ve Ortadoğu’daki zengin ailelerin de bulunduğu milyarder isimlerin, bankadaki servetlerini riske atmak istemedikleri için paralarını çekmeye başladıkları iddia edilmiş, bu durum banka hisselerinde büyük bir dalgalanmaya sebep olmuştu.