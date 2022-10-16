‘Elon Musk, Ukrayna’nın suikast listesinde’ iddiası ortalığı karıştırdı

Tesla ve SpaceX Ceo’su Elon Musk, Rusya’nın tam seferberlikle savaşa girmesi halinde, Ukrayna’nın savaşı kazanma ihtimalinin düşük olduğunu söylemiş, “Rusya’nın mı yoksa Ukrayna’nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım’da yaşayan insanların iradesi karar vermeli” diyerek, evet ve hayır şeklinde oylama açmıştı.





Musk’ın bu mesajına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok kişi tepki göstermiş, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij, “defol git o zaman” anlamına gelen küfür içerikli bir yanıt vermişti.





‘SUİKAST LİSTESİNDE YER ALIYOR’ İDDİASI





Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in, Ukrayna’ya sağladığı Strarlink uydu merkezli iletişim hizmetini ücretsiz sürdüremeyeceği konusunda Pentagon ile iletişime geçtiğini söyledi.





Musk’ın Ukrayna’ya Starlink için finansmanı kesme tehdidi sonrası ise gündeme getirilen bir iddia ortalığı karıştırdı. Rusya’da yayın yapan Russia Today’in haberine göre, Musk’ın Mirotvorets isimli bir sitede yer aldığı öne sürüldü. Bu sitenin ‘Ukrayna’nın suikast listesi’ni barındırdığı ve düşmanlarını açıkladığı öne sürüldü.





Gazeteci Eva Bartlett, bu ekran görüntüsünü paylaştı.





