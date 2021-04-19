Cumhur İttifakı'na kötü haber: Oylar yüzde 40'ın altında

MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar tarafından Twitter'da açıklanan anketin sonuçlarına göre, iktidarı oluşturan AKP-MHP bloku yüzde 39 oy alırken, muhalefet partileri yüzde 40 civarında oy alıyor. Kararsız, protesto oyu ve cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak ön plana çıkıyor.









"KARARSIZ VE DAR GELİRLİ SEÇMENE ULAŞAN SEÇİMİ KAZANIR"

Özer Sencar, anket sonuçlarını değerlendirirken "Kararsızlar ve dar gelirli seçmene ulaşabilen partilerin kazanma şansının yüksek olacağını" belirterek "Kararsızları ne oransal ne de keyfi dağıtmakla uğraşmayın. Onları anlamaya, onlara ulaşmaya ve ikna etmeye yoğunlaşın" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çıkan sonuçlara göre, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:





AKP 31.3

CHP 19.1

İYİ Parti 9.9

HDP 9.1

MHP 7.8

Deva Partisi 1.3

SP 1.0

Diğer partiler 2.5

Kararsız 5.5

Protesto oy 6.2

Cevap yok 6.3

"Denge çok kritik"





Özer Sencar, araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından şöyle değerlendirdi:





“İktidar oyları (AKP MHP)= %39.1





Muhalefet oyları: (CHP İYİ HDP SP DEVA)= 40.4 Diğer: %2.5





İktidar ile muhalefet arasındaki denge çok kritik. Gerçekçi olmakta fayda var. Bakalım Nisan ayı sonuçları ne gösterecek.





“Kararsızların üçte biri AKP kökenli”





Birkaç önemli not:





Muhalefet seçmeni tercihini açıklamak istemezse iktidar partilerinin ismini vermez. Kararsızım veya cevap vermek istemiyorum der.





CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeni Cevap vermek istemezse AKP demiyor.





Kararsızların 1/3’ü yani 6 puanı AKP kökenlidir.





Kararsızlar içindeki 6 puanlık AKP kökenli seçmenin 1.5 puanı Erdoğan’a sıkı bağlı, 1.5 puanı ise gevşek bağlıdır. Dolayısıyla bunların tekrar AKP’ye dönme ihtimali söz konusudur, özellikle sıkı bağlıların.





Kalan 3 puanlık AKP kökenliler AKP’yi de Erdoğan’ı da terk etmiş.





“Kararsızlar ve dar gelirli seçmene ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek”





Tüm parti yöneticileri ve partili vatandaşlar netice alabilmek için kararsız seçmen kitlesi ve dar gelirli seçmenler üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu iki gruba sesini duyurabilen ve ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek olacaktır. Kimse hayalci olmasın ve rakamlarla uğraşmasın.





Kararsızları ne oransal ne de keyfi dağıtmakla uğraşmayın. Onları anlamaya, onlara ulaşmaya ve ikna etmeye yoğunlaşın."



