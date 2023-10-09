Samanyolu Haber /Gündem / 'Cumhuriyet ikramiyesi'ni kimler alacak? /09 Ekim 2023 16:05

'Cumhuriyet ikramiyesi'ni kimler alacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolasıyla emeklilere ikramiye verilmesi planlanıyor. Her emekliye verilmeyeceği belirtilen ikramiyenin kimlerin alacağı belli oldu. İşte tüm detaylar…

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Emekli ikramiyesi 2018 yılından beri verilmeye devam ederken bu yıl 3 kez verilmesi planlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolasıyla emeklilere ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Emeklilere verilecek olan ikramiyenin tutarı halen bilinmezken kimlerin alacağı belli oldu.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?
Cumhuriyet ikramiyesinin kimlere verileceği belli oldu ancak tutarı hakkında henüz bir bilgi yok. Emeklilerin hükümetten talebi 10 bin TL ancak bu tutarın ödeneceği net değil.

Türkiye'deki enflasyon zamları yüzünden Temmuz ayında emekliye yapılan zam aylar içerisinde erimişti bu ikramiyenin vatandaşları biraz rahatlatması bekleniyor.

Cumhuriyet ikramiyesinden faydalanacak olanlar ise şöyle:
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM NE ZAMAN?

Emekli aylıklarına zam çalışması devam ediyor ocak ayında zam gelmesi ve bu oranın yüzde 45 olacağı belirtiliyor.


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