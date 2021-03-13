"Damat dönüyor, iki bakan gidici"

Bahçeli’nin 18 Mart’ta düzenlenecek olağan kurultayında, partisinin merkez yönetim kurulunda “köklü”, başkanlık divanında ise “kısmi değişiklikler yapacağı” konuşulurken, Erdoğan’ın da partisindeki değişimi öncelikle merkez karar yönetim kurulu ve merkez yönetim kurulunda yapacağı ifade ediliyor.







Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak’ın “parti yönetiminde görev alabileceği” dillendiriliyor. Erdoğan’ın kabinede köklü bir değişiklik yapacağına dikkat çekiliyor.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; partilerin yaklaşan kurultay süreçleri olduğuna dikkat çekilirken Erdoğan’ın kabine değişikliğinde önce, kurultayda, parti yönetiminde “köklü bir değişiklik yapmak istediği” ifade ediliyor. Kulislerde, eski başbakan Binali Yıldırım’ın “kabinede yer alabileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı olacağı” konuşuluyor.





Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca olmayabilir





Kabinede değişmesi beklenen isimlerden birinin de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olduğu kulislerde tartışılıyor. Erdoğan’ın, “uzaktan eğitimin istenilen şekilde başarılı olamaması” gibi nedenlerle “Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir değişikliğe gideceği” belirtiliyor.





Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da “bakanlıktan azlinin isteneceği” iddia ediliyor. Ancak Koca’nın salgın dönemindeki çalışmaları nedeniyle Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda görevlendirilebileceği de ileri sürülüyor.





Öte yandan yeni kabinede “Meclis içinden isimlerin ağırlıklı olarak yer alacağına” dikkat çekiliyor. Buna gerekçe olarak “milletvekilleri ile bakanlıklar arasındaki iletişimin güçlendirilmek” olduğu gösteriliyor.



