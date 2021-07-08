Danimarka hakeme yenildi

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM







Neredeyse tüm karşılaşmaları kendi evinde oynama üstünlüğüyle maça çıkan İngilizler, 102. dakikada penaltı atışı kazandı. Maçta sağ taraftan ceza alanına giren Sterling, Maehle ve Jensen ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Danny Makkalle düdüğünü üfledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Harry Kane'in vuruduğu köşeye uzanan kaleci Schmeichel çok süratli gelentopu çeldi ve gole izin vermedi. Ancak kaleciden seken topu çok iyi takip eden Kane, hızlı bir hamleyle topu filelere gönderdi.





FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemedi, anlamadım." ifadelerini kullanırken uzun yıllar İspanya’da top

oynayan Nihat Kahceci, maçta ingiliz lobisinin kazandığını ve benzer bir pozisyonda aynı kararın Danimarka için verilmeceyeğini savundu. Penaltı ne kadar tartışmalı olsa da maçta üstün oynayan taraf İngitere’ydi. Ancak önceki gün oynanan maçta İspanya üstün olmasına rağmen yenildiğini de unutmayalım. İngiltere çok hızlı ve seri paslarla

oyunun geneline hakim oldu. Danimarka ise oyunu daha çok kendi yarısahasında kabul etti ve kontra ataklarla rakibine cevap vermeye çalıştı. Danimarka’nın yarı finale kadar gelmesi tesadüf değildi. İyi bir takım oyunu sergileyen Danimarka, her maçta çok iyi mücadele verdi. İngiltere karşısında da bunu sahaya yansıtmaya çalıştı. Danimarka ne kadar defansif bir oyun anlayışı seçse de maçta tempo hiç eksik olmadı.





Danimarka iki gol attı!





Şampiyonada 5 maçtır filelerinde gol görmeyen İngiltere'ye Danimarka'nın 20 yaşındaki genç yeteneiği Mikkel Damsgaard çok güzel bir gol attı. Maçın 30. dakikasında Danimarka’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Damsgaard, barajın üzerinden sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka maçta 1-0 öne geçti. Golün şokuna girmeden hızlıca toparlanan İngiltere temposunu daha da artırdı ve yediği golden 9 dakika sonra eşitliği getiren golü buldu. Ancak golü Danimarka kendi kalesine attı. Güzel ve iyi bir futbolun oynandığı ilk 45 dakika sonrası her iki takım skoru korumak yerine hücum yaparak gol aradı. Tabiki İngiltere bu noktada daha istekli bir görüntü

sergiledi. Aranan gol gelmeyince maç uzatmalara gitti. Schmeichel kalesinde devleşti





İngiltere sık sık şutlarla Danimarka kalesini delmeye çalıştı. Ancak Kasper Schmeichel, toplam 6 net gol pozisyonunu çıkararak turnuvanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı. 104. dakikada maçın gidişatını değiştiren pozisyon yaşandı. İngiliz oyuncu Raheem Sterling, sağ çaprazda yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Danimarkalı oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen sonuç VAR'dan da dönmedi. Harry Kane penaltı vuruşunda topun başına geçti. Kaleci Schmeichel Kane'in vuruşunu çıkardı, dönen topu Kane tamamladı ve İngiltere 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayıncaİngiltere finale yükselen ikinci takım oldu. Şampiyonanın final maçı 11 Temmuz Pazar günü İngiltere ile İtalya arasında oynanacak