Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka ve Norveç, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini istedi /12 Şubat 2022 11:19

Danimarka ve Norveç, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini istedi

Danimarka ve Norveç hükûmeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.

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Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz" dedi.

Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı da 'Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.
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