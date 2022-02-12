Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

Euronews'ingöre, Kanada'da iki hafta önce kamyon şoförleri tarafından başlatılan ve daha sonra adına 'Özgülük Konvoyu' adı verilen Covid-19 karşıtı hareketten esinlenen Fransız sürücüler, bu kapsamda Paris'e akın ediyor.Kendilerini Özgürlük Konvoyu (Convoie de Liberte) üyesi olarak tanımlayan eylemciler, plana göre önce Paris dışında toplanacak ardından toplu halde kente girerek burada koronavirüs tedbirleri karşıtı protesto yapacak.Ancak polis, binlerce sürücüyü başkentin dışında tutmak için seferber olmuş durumda.Göstericilerin arasında Covid aşısı karşıtı kişilerin yanı sıra enerji fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden kişiler de yer alıyor.Ülkenin batısında yer alan Britanny bölgesinin Chateaubourg kentinden yola çıkan bin araçlık konvoya katılan Lisa isimli emekli kadın, "İnsanların bizi görmesi ve sadece normal ve özgür bir hayat yaşamak isteyen kişileri dinlemesi gerekiyor." sözleriyle neden konvoya katıldığını anlattı.Hükümetin koronavirüs uygulamalarına tepki gösteren ve ülkenin güneybatısından başkente giden konvoya karılan Jean-Marie Azais de, "Üç yıldır daire çiziyoruz. (Kendi etrafımızda dönüp duruyoruz)" diye konuştu.Sosyal medya üzerinden organize olan ve Paris'e nasıl sızacaklarını tartışan gruplar, polisten kaçınmanın yollarını arıyor. Başbakan Jean Castex ise eylemcileri Paris trafiğini tıkamaya çalışmamaları konusunda uyardı.Castex, "Protesto anayasal bir hak ama trafiği tıkamak değil." açıklamasında bulundu.Bu arada polise Paris'in yollarını kapatmaya yönelik her türlü girişime karşı "sert" davranılması talimatı verildi.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "İnsanlar normal bir şekilde gösteri yapmak istiyorsa yapabilir ama trafiği tıkamak isterlerse müdahale ederiz." sözleriyle eylemcilere uyarıda bulundu.Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturulduKanada'da aşı karşıtlarının 'özgürlük konvoyu' başkenti kilitledi, Başbakan başka bir yere götürüldüKanada’nın Ontario eyaletinde aşı karşıtı protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiÖte yandan Kanada’nın Ontario eyaletinde hükümet, aşı karşıtı protestolara karşı olağanüstü hal ilan etti.Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, Ontario eyaletindeki kilit sınır kapısı durumunda olan Ambassador Köprüsü'nde devam eden ablukaları sona erdirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Ford, bu yüzden olağanüstü hal ilan ettiklerini söyledi.Ford, alınan yeni acil durum önlemleri kapsamında protestoculara 100 bin Kanada doları para cezası ve bir yıla kadar da hapis cezası verebileceklerini ifade ederek, "Bugün, olağanüstü hal ilan etmek için Ontario Başbakanı olarak yetkimi kullanıyorum." dedi.Tedbirlerin geçici olacağını açıklayan Ford, hükümetin bunları yasada kalıcı hale getirmek için yeni yasalar getirmeyi planladığını duyurdu.Ford, "Kanun ve düzeni yeniden sağlamak için ne gerekiyorsa yapan polisimizi desteklemek için gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.Ontario ve Alberta'daki ABD sınır geçiş noktalarında devam eden bir dizi ablukanın yanı sıra Kanada genelinde de süren aşı karşıtı protestolar, iki ülkenin ekonomisini de olumsuz etkilemeye başladı.Son olarak Manitoba eyaletindeki Kanada-ABD sınır geçişlerinden biri olan Emerson’da ortaya çıkan yeni bir abluka iki ülke arasındaki ticareti ve trafiği olumsuz etkiledi.Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, halkı, Emerson sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.