Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Deprem TSİ 02.25'te deniz yüzeyinin 48,05 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Merkez üssünün ise Datça'ya 107,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.



Depremin Muğla'nın diğer ilçelerinin yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildiriliyor.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise Yunanistan'ın Girit adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü önce 5,4; daha sonra ise 6,0 olarak açıkladı.