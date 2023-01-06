Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik çalışmalarına başlayan 6’lı masada takvim belirlendi. Son toplantı sonrası konuşan Ahmet Davutoğlu da belirlenecek Cumhurbaşkanı adayının önüne sunulacak teklifi açıkladı.





İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Br Sabah” programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin ev sahipliği yaptığı 6’lı Masa’da alınan kararlarla ilgili önemli ifadeler kullandı. Davutoğlu açıklanacak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” diye konuştu.





GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI GİBİ İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK



Davutoğlu Cumhurbaşkanı adayının 6’lı Masa’nın içinde bulunan Genel Başkanlardan birinin ya da dışarıdan birinin olması halinde durumun değişmeyeceğini söylerken “Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak” dedi.



