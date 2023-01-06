Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama… /06 Ocak 2023 13:42

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Ahmet Davutoğlu seçilecek Cumhurbaşkanı adayına “Seni kaptan yapıyoruz ama oyunun kuralları belli “ ssözleriyle 6 genel başkanın eşit imza yetkisine sahip olacağını belirteceğiz dedi.

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik çalışmalarına başlayan 6’lı masada takvim belirlendi. Son toplantı sonrası konuşan Ahmet Davutoğlu da belirlenecek Cumhurbaşkanı adayının önüne sunulacak teklifi açıkladı.

İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Br Sabah” programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin ev sahipliği yaptığı 6’lı Masa’da alınan kararlarla ilgili önemli ifadeler kullandı. Davutoğlu açıklanacak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” diye konuştu.

GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI GİBİ İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK
Davutoğlu Cumhurbaşkanı adayının 6’lı Masa’nın içinde bulunan Genel Başkanlardan birinin ya da dışarıdan birinin olması halinde durumun değişmeyeceğini söylerken “Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak” dedi.

SENİ CUMHURBAŞKANI YAPIYORUZ AMA…
Davutoğlu konuşmasında 6 Genel Başkanın stratejik konularda eşit oy sahibi olacağını ifade ederken seçilecek Cumhurbaşkanı adayına “ Biz 6 kişilik bir takımız. Seni kaptan yapıyoruz ama oyunun kuralları belli. Beraber bir oyun planı içerisinde olacağız” diye açıkça söyleneceğini belirtti.
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Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

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