Davutoğlu AKP'yi 50 yıllık gazete manşetiyle vurdu

Eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 50 yıl önceki bir gazete manşetini paylaşarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi: “Parayı pul, çalışanı köle yapan modelinizi de alıp gidin!" Gazete manşetinde “1 dolar 15 TL oldu” yazıyor.







AKP iktidarının faiz indirimi ve yüksek kur politikalarını eleştiren eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 50 yıl önceki Milliyet Gazetesi’nin “1 dolar 15 lira oldu” manşetini paylaşan Davutoğlu, şu ifadeleri kullanıldı: “50 yıl sonra, hem de paradan altı sıfır attıktan sonra yine Dolar’ın 15 TL olacağı günlerin korkusuyla yaşatıyorsunuz Milleti! Parayı pul, çalışanı köle yapan modelinizi de alıp gidin!”







İşte o paylaşım:







