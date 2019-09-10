Davutoğlu’na tebligat ulaştı, masada 5 seçenek var

Davutoğlu’nun ekibiyle değerlendirme yaptıktan sonra süreçle ilgili basın toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’ya tebligatlar gönderildi.

Davutoğlu ve Üstün’e tebligatlar ulaştı. Özdağ ve Başcı’ya ise tebligatların yarın ulaşması bekleniyor.

DAVUTOĞLU EKİBİYLE MASADAKİ BEŞ SEÇENEKTEN BİRİNE KARAR VERECEK

Davutoğlu ve ekibi yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda tebligata karşı nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek. Masada beş seçenek bulunuyor. Masadaki beş seçenek şöyle; yazılı savunma vermek, sözlü savunma yapmak, hiçbir savunma yapmamak, istifa etmek, ihracı beklemek.

Özdağ, tebligatın beş gün geçmesine karşın henüz kendisine ulaşmamasına ilişkin ironi yaparak şunları kaydediyor:





“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygun olmadığı bize yapılan tebligatların gecikmesinden de belli oluyor. Bürokrasi, devlet kurumları çok hızlı çalışacak demişlerdi. Bakıyorsunuz geçen perşembe gönderilmiş, 5 günde gelmemiş. Uçacağız denildi ama bir posta bile uçurulamadı. Bu da sistemin sıkıntısına işaret. İflasın örneklerinden biri."





Duvar'ın haberine göre, dört siyasetçi, AKP tüzüğünün kesin ihraçları düzenleyen 117. maddesi 7 fıkrasındaki “Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” ile suçlanıyor.





Ancak gelen tebligatlar tüm yönleriyle incelenecek, farklı suçlamalar olup olmadığına bakılacak. Bunun için Ankara ya da İstanbul’da çarşamba günü (11 Eylül 2019) bir toplantı yapılması bekleniyor. Toplantıda ihraç kararlarıyla ilgili yazılı-sözlü savunma, savunma yapmama ile savunma yapılmayacaksa bunun gerekçelerini basın toplantısı ile açıklama gibi seçenekler masaya yatırılacak. Alınacak tutumun da bir basın toplantısı ile açıklanması bekleniyor.