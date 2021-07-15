Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı /15 Temmuz 2021 21:57

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Davutoğlu, "Şimdi yeni bir atama yapacaksınız, bari bu kez inadına bir adım atmayın" dedi.

Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasını, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile değerlendirdi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bilim hayatı özgürlüğe, devlet hayatı tutarlığa dayanır. Sayın Melih Bulu'nun rektör olarak atanması ve görevden alınması süreci, bilim hayatında özgürlüğü, devlet hayatında tutarlılığı yok etmenin trajik örneğidir.

Sayın Cumhurbaşkanı, kimseye danışmadan, bir üniversitenin oluşturduğu geleneği hiçe sayarak, akademik özgürlükler bağlamanda da bu özgürlükleri göz ardı ederek bir atama yapmıştı. O zaman uyardık. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, bütün üniversitelerde, akademik özgürlük ve geleneğin önemini vurgulayarak uyardık. Yapmayın, etmeyin dedik, dinlemedi.

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı yöntemin tek bir adı var, inadına. Cumhurbaşkanı, inadına attığı her adımı, daha sonra geri almak zorunda kalıyor. Bu yeni görevden alma süreci aslında gecikmiş bir süreçti. Sayın Melih Bulu, tüm bunları görüp, vazifeyi kabul etmemeliydi.

Şimdi olan ne oldu? Hem öğrencilerin ve akademisyenlerin psikolojilerinden kopuldu. Hem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, kariyerine çok kötü bir iz bırakarak, görevden alınmış bir rektör olarak bu süreci tamamlamış oldu. Hem de Cumhurbaşkanı'nın inandırıcılığı, güvenirliği ve tutarlılığı bir kez daha yara aldı. Bunlara değer miydi, Allah aşkına?

Niçin inadına dersin, Sayın Cumhurbaşkanı. Niçin inadına adım atarsın. İstişarenin geleneksel kültürümüzde yeri vardır, dersiniz. Ama üniversiteye rektör atarken, o üniversitenin öğretim üyeleri ile istişare etmeyi dahi düşünmezsiniz. Attığınız adımların yol açtığı tahribatı görmüyor musunuz? Şimdi yeni bir atama yapacaksınız, bari bu kez inadına bir adım atmayın."
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