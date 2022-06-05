Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun avukatından 'Gezi' yalanlaması /05 Haziran 2022 21:29

Davutoğlu'nun avukatından 'Gezi' yalanlaması

Gezi olaylarının yıl dönümünde gündeme gelen iddialara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun avukatından yalanlama geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Gezi olaylarının 9. yıl dönümü yaşanırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Davutoğlu'nun Gezi davasına iştirak ettiği ve şikayetçi olduğu yönündeki iddialar Gelecek Partisi liderinin avukatı tarafından yalanlandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, “Müvekkilimiz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir” dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Ahmet Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’na ‘şikayetçi’ olarak yer aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’na hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan Başçı, bu durumun tespiti amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını da ifade ettiklerini duyurdu.
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