Davutoğlu'nun ekibi 'AKP'de yeni istifalar' bekliyor





Kurucusu olduğu AKP’den istifa eden ve yeni parti çalışmaları içinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, AKP teşkilatından yeni istifalar beklediklerini ve 13 milletvekili ile görüşme halinde olduklarını öne sürdü.





Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre ismini gizleyen bir kaynak, AKP’li Mustafa Yeneroğlu’nun istifasını anımsatarak, “İstifalar devam eder gibi geliyor. AK Parti içerisinde çok rahatsız kişi var. Partiler kurulduktan sonra Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir. Sayın Davutoğlu parti kurduktan sonra bu Kasım ayı içerisinde Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir” dedi.





Son dönemde iktidarın politikalarına dair eleştirileriyle gündeme gelen AKP'li Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıklamıştı.





İstifa açıklamasında AKP'nin kuruluşundaki ilkelere dönmesi gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Partimin çok büyük bir ekseriyetinin benim yönelttiğim eleştirileri paylaştığına eminim" demişti.





Yeneroğlu "AK Parti'nin kuruluşunda rahmetle yad edeceğim Erbakan Hocam'a yönelik eleştirilerin bugün çok daha şiddetli bir biçimde geçerli olması beni üzüyor" diye de eklemişti.





Davutoğlu'nun istifası sonrası birçok AKP'li üyeden peş peşe istifa haberleri gelmişti.