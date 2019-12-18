Davutoğlu'nun partisinde 'Gölge Kabine' iddiası

AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın Ankara'da Kurucular Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Parti Yönetim Kurulu'nu belirleyecek.
Bilkent Otel'de saat 11.00'de başlayacak toplantı sonrası Davutoğlu açıklama yapacak.
Kurucular Kurulu toplantısında 60 asil, 40 yeden üyeden oluşacak Parti Yönetim Kurulu belirlenecek. Başkanlık Kurulu 16 üyeden, Disiplin Kurulu 7 asil 5 yedek üyeden, Etik Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşacak. Etik Kurul , 40 yaşını doldurmuş yüksek tahsilli kişilerden seçilecek. “Gölge Kabine” diye tabir edilen Politika İzleme Kurulu’nda 16 kişi yer alacak. 'Gölge Kabine'de yer alacak isimlerin Kurucular Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmayacak.
Ankara'daki toplantıda sadece Parti Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Kurul üyeleri belirlenecek. Genel başkan yardımcılarından oluşacak Başkanlık Kurulu ve 'Gölge Kabine' seçimi haftaya yapılacak.