Samanyolu Haber /Politika / 'Demirören, medyadan çekiliyor' iddiası /13 Ocak 2023 09:30

'Demirören, medyadan çekiliyor' iddiası

Doğan Grubu’nu almak için Ziraat Bankası’ndan 675 milyar dolar kredi kullanan ve bu krediyi ödemediği ortaya çıkan Demirören Grubu’nun yerine Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı geçeceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Doğan Medya Grubu'nun satışıyla başlayan süreci özetlediği yazısında şu bilgileri aktardı:

"AKP’nin baskısıyla Doğan Medya Grubu’nun medyadan uzaklaştırılmasının tarihi 2018. Türkiye’nin en büyük medya el değiştirmesi olarak tanımlanan satışla tüm grup Demirören’e 675 milyon dolara satılıyor. Kredinin ise iki yıl ödemesiz olarak Ziraat Bankası’ndan verildiği ortaya çıkıyor.

2021’de ise Demirören Grubu’nun krediyi ödemediği iddiaları ortaya atılıyor. Ticari sır iddiasıyla uzun süre gizlense de sonunda kredinin hiç ödenmediği açıklanıyor.

Ziraat Bankası borçlarını tahsil etmek üzere önce Bağcılar’daki medya binalarına el koyuyor daha sonra da bugün hâlâ bölge halkının hâlâ direndiği Kemerköy’deki yeşil alan olan arazilere el koyuyor.

AKP’nin şimdi diğer medya satışlarında yaşandığı gibi görevlendirdiği Demirören’i kurtarma çabaları var. Hürriyet gibi güçlü bir markadan vazgeçilemeyeceği için Demirören’in yerine yeni bir yandaş sermayedar aranıyor. Her ne kadar “medya ile ilgilenmediğini” söylese de bu tanıma en yakın isim Fuat Tosyalı.

Bugün demir çelik devi olan Tosyalı son yıllardaki hızlı büyümesi ile dikkat çekiyor. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı’nın son dönemdeki yatırımları arasında Ethem Sancak’ın yarım bıraktığı BMC ile Zonguldak’ta entegre bir yatırım olarak düşünülen Filyos Limanı var. Bu konuda en yakın desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyor.

Tosyalı Hürriyet Grubu’nun yeni sahibi olur mu? Seçim sonucu bunun yanıtını verecek en önemli gerçek olacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Demirören, medyadan çekiliyor' iddiası Sonraki Haber >>

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:36:48