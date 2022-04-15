Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş: Duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok var, tahmin ettiğinizden de çok /15 Nisan 2022 11:53

Demirtaş: Duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok var, tahmin ettiğinizden de çok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'Zorluklar, engeller, bizi susturmaya çalışanlar, duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok var. Tahmin ettiğinizden de çok hem de' dedi.

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Beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, +Gerçek için bir yazı kaleme aldı.

Yazısında yeni koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı'yı anlatan Demirtaş, "Zorluklar, engeller, bizi susturmaya çalışanlar, duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok var. Tahmin ettiğinizden de çok hem de. Ama bizim yüzümüz sadece ve sadece halka dönük. Halk ne istiyorsa ne diyorsa öyle olacak. Biz halkımıza, yeri geldiğinde hizmetkarlık yeri geldiğinde öncülük yapmaktan hiç geri durmadık, bu duruşumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Bu zulmün artık bitmesini istediklerini dile getiren Demirtaş, "Ülkeye demokrasi ve barış gelsin diye uğraşıyoruz. Ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız. Bizi yok sayanlara da yok etmek isteyenlere de boyun eğmedik, kimseden merhamet dilenmedik. Bugünlere hep direnerek geldik, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ve emin olun kazanacağız, mutlaka kazanacağız" ifadesini kullandı.
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