Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: ‘Hayırlı olsun, kendisini HDP’ye bekliyoruz’





6 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.



Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Sancar’ın açıklamasını alıntılayan Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu’na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP’ye de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

