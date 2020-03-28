Okyanusun ortasında Korona dehşeti!

Güney Amerika'da içinde 1.800'den fazla turist olan bir yolcu gemisinde 4 kişi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlıklı yolcuların gemiden tahliye edilmesi için zamana karşı yarış başladı.
"Zaandam" isimli geminin sahibi Holland America firması, gemideki 130 kişinin "grip benzeri şikâyetler" yaşadıklarını duyurdu.
İki hafta önce Şili açıklarında demir atan gemiden henüz kimse ayrılmadı.
PANAMA KANALI'NDAN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Firma virüs taşımadığı düşünülen yolcuların, firmaya ait başka bir gemiye aktarılacağını açıkladı.
Florida'ya gitmek isteyen geminin Panama Kanalı'ndan geçişine izin verilmiyor.
Hastalık belirtileri gösterenlerden 53'ünün yolcu, 85'inin mürettebat olduğu kaydedildi.