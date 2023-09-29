Samanyolu Haber /Gündem / Deprem yardımlarını çalan emniyet müdürüyle ilgili tepki çeken karar /29 Eylül 2023 08:37

Deprem yardımlarını çalan emniyet müdürüyle ilgili tepki çeken karar

Tekirdağ'dan, depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, tahliye edildi. Karara tepki yağdı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ’daki evine getirdi. Yadigar Işık'ın yardım malzemelerini evine götürmesi, müdürlerine bildirildi. İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Işık'ın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Işık, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Işık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Işık, 6 Mart 2023 günü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Tutuklanan Işık hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında Yadigar Işık, avukatı ve tanıklar katıldı.

‘MİLLET TIR, TIR GÖTÜRÜYOR’
Tanık olarak dinlenen Ahmet Atış, Tekirdağ’dan 37 kişilik ekiple sanığın sorumluluğunda Gazinantep’in Islahiye ilçesine gittiklerini belirterek, “Orada depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen yardımların olduğu deponun sorumluluğu Yadigar Işık’a verilmişti. Süreç içerisinde Yadigar Işık’ın değişik zamanlarda belirttiği eşya ve malzemeleri depodan alarak, kalmakta olduğu odaya götürdük. Bu malzemeleri döneceğimiz gün önce Hatay’a gidecek olan otobüse yükledik. Daha sonra yine sanığın talimatları doğrultusunda bu otobüsten alarak Tekirdağ’a gidecek olan otobüslere yükledik. Ben ve arkadaşıma görev yaptığımız süre sanık, ‘Sizde buradan bir şeyler götürün. Millet, TIR, TIR götürüyor’ dedi. Ben almam dediğimde sanık, ‘Sen hacca git o zaman’ dedi” diye konuştu.

Sanık Yadigar Işık, tanığın beyanını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi. Tanıdığın dinlenmesinin ardından savcı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Işık’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 26 Ocak 2024 tarihine ertelendi.
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