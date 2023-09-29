İstanbul'da 2 saatte 200 kg yağış düştü

Dün İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Son dakika bilgisine göre, Sultangazi ve Büyükçekmece sular altında kaldı.







Halktv.com'da yer alan habere göre meteorolojinin önceki günü Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, dün sabah saatlerinden itibaren kentin bazı yağış başladı.







İstanbul'da İkitelli'de caddede araçlar sular altında kaldı.





Yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.







Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.







Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.







Başakşehir, Süleyman Demirel Bulvarı'nda etkili olan yağışın ardından birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.







VALİLİKTEN SU BASKINI UYARISI



İstanbul Valisi Davut Gül de sel riskine karşı uyarılarda bulundu. Gül, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.







Gül, "İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" dedi.





Gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, "Bunu dün de uyardık bugün de uyarıyoruz. İstanbul yarın öğlene kadar yoğun yağış alacak. Özellikle sel basma riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın bulunmamalarını, bodrumlarda kalmamalarını ve vatandaşlarımızın 112'yi aramalarını istirham ediyoruz" dedi.







TRAMVAY İSTASYONUNU SU BASTI



Gaziosmanpaşa'da etkisini sürdüren sağanak ise yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su bastı.





Yağış nedeniyle Mecidiyeköy'deki viyadükte de su baskını yaşandı. Araçlar, suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.





İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sağanak nedeniyle yolları su basarken, araçlar mahsur kaldı.





İkitelli'de yağış nedeniyle su basan yolda bir moto kurye sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen kişiye yoldan geçen bir vatandaş yardım etti. Kurye, vatandaşın yardımıyla kurtulurken, motosiklet suya kapıldı.





Arnavutköy'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi de su basan yerlerden.







AFAD'DAN SON DAKİKA MESAJI



AFAD cep telefonlarına son dakika mesajı gönderdi.





Mesajda, “Meteorolojiye göre İstanbul’da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.





YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin TEKİRDAĞ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevrelerinde yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy'de yaklaşık 30 dakika süren sağanakta Yıldırım Beyazıt Mahallesi, kapalı pazar yerinin bulunduğu bölgede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.







Marmaraereğlisi ilçesinde de saat 13.30 sıralarında da sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.





Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bölgede yağışın yer yer süreceği belirtildi.





METEOROLOJİ UYARDI



Meteoroloji'nin açıklamasında "Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.







Marmara Bölgesinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri ile İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







