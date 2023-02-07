Samanyolu Haber /Gündem / Depremde can kaybı yükselmeye devam ediyor /07 Şubat 2023 08:53

Depremde can kaybı yükselmeye devam ediyor

Türkiye’nin güneydoğusu şiddetli depremlerle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ilk depremin büyüklüğünü 7,8 olarak bildirdi. Dokuz saat sonraki ikinci depremin büyüklüğü ise 7,5. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2921'e ulaştı

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08:12 Çin'den 5,9 milyon dolarlık acil yardım

Çin devlet televizyonu CCTV, Türkiye'nin yardım çabalarına destek olmak üzere Pekin'in ilk aşamada 40 milyon yuanlık (5,9 milyon dolar) acil yardım göndereceğini açıkladı. Çin Kızılhaçı'nın da Türkiye ve Suriye'ye 200 biner dolarlık acil yardımda bulunacağı belirtildi.


07:56 İsrail’den Meksika’ya Birçok Ülkeden Türkiye’ye Yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından uluslararası toplumdan Türkiye'ye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. İsrail'den Meksika'ya kadar birçok ülke arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere ekip ve teçhizat yolluyor.


07:14 Yeni Depremler ve Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bu sabah Türkiye'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Merkez, depremin derinliğinin de 2 kilometre olduğunu bildirdi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise 5,6 büyüklüğündeki deprem saat 06.13’te Adıyaman-Çataltepe merkezli oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer son yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 243 artçı depremin meydana geldiğini söylemişti.


06:50 İskenderun Limanı'nda Yangın Devam Ediyor

İskenderun Limanı'nda depremin ardından başlayan yangın hala devam ediyor. VOA Türkçe ekibi olay yerindeydi.
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