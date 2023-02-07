Depremde can kaybı yükselmeye devam ediyor





Çin devlet televizyonu CCTV, Türkiye'nin yardım çabalarına destek olmak üzere Pekin'in ilk aşamada 40 milyon yuanlık (5,9 milyon dolar) acil yardım göndereceğini açıkladı. Çin Kızılhaçı'nın da Türkiye ve Suriye'ye 200 biner dolarlık acil yardımda bulunacağı belirtildi.





07:56 İsrail’den Meksika’ya Birçok Ülkeden Türkiye’ye Yardım











07:14 Yeni Depremler ve Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor





Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bu sabah Türkiye'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Merkez, depremin derinliğinin de 2 kilometre olduğunu bildirdi.

06:50 İskenderun Limanı'nda Yangın Devam Ediyor





İskenderun Limanı'nda depremin ardından başlayan yangın hala devam ediyor. VOA Türkçe ekibi olay yerindeydi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından uluslararası toplumdan Türkiye'ye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. İsrail'den Meksika'ya kadar birçok ülke arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere ekip ve teçhizat yolluyor.Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise 5,6 büyüklüğündeki deprem saat 06.13’te Adıyaman-Çataltepe merkezli oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer son yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 243 artçı depremin meydana geldiğini söylemişti.