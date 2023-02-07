Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den Meksika’ya birçok ülkeden Türkiye’ye yardım geliyor /07 Şubat 2023 08:58

İsrail’den Meksika’ya birçok ülkeden Türkiye’ye yardım geliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından uluslararası toplumdan Türkiye'ye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. İsrail'den Meksika'ya kadar birçok ülke arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere ekip ve teçhizat yolluyor.

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İsrail ordusu 150 kişiden oluşan ve aralarında arama-kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin de bulunduğu ekibi Türkiye’ye gönderdiğini belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada ekibin hayat kurtarma çabalarına yardım edeceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu Suriye’ye de insani yardımı onayladı.

İki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Yunanistan aralarında 5 doktor, sismik uzmanlar ve bir mühendisin de bulunduğu 21 kişilik bir kurtarma ekibi gönderdi. Ekibin içinde iki köpek ve özel bir kurtarma aracı da var.


Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla yardım çalışmaları konusunda koordine olduğunu açıkladı. Bu çerçevede acil durum jeneratörleri, çadırlar, battaniyeler, su arıtma cihazları Türkiye’ye geliyor.

Almanya’dan doktorlar ve kurtarma ekipleri de Pazartesi akşamı Türkiye’ye ulaştı.

İngiltere’den 76 kişilik arama-kurtarma ekibi ve sağlık ekibi geliyor.

Lübnan da Türkiye’ye asker ve itfaiye görevlileriyle sivil savunma ekibi gönderiyor.

Ürdün’den acil yardım malzemeleri Türkiye’ye doğru yola çıktı.

İsviçre 22 kişilik bir ekibi 14 kurtarma köpeğiyle birlikte gönderiyor. Ayrıca İsviçre’den 80 kişilik kurtarma ekibi de askeri felaket uzmanlarıyla Türkiye yolunda.

Mısır Türkiye’ye acil insani yardım vaadinde bulundu.

Japonya’dan 75 kişilik kurtarma ekibi, Çek Cumhuriyeti’nden de 68 kişilik bir ekip kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Meksika, kurtarma ekibi ve çeşitli malzemeler gönderirken, Avusturya 84 asker göndermeyi teklif etti.

İspanya 85 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibi gönderirken, Fransa’nın da Türkiye’ye gönderilmek üzere bir ekip hazırladığı belirtiliyor.

İtalya da Pisa’dan Türkiye’ye bir ekip gönderiyor. İtalyan ordusu sağlık ve diğer ilgili personelin Türkiye’ye götürüleceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol da kurtarma ve acil tıbbi malzemelerin Türkiye’ye gönderilmesi talimatını verdi.

Yeni Zelanda, gıda, çadır ve battaniye gibi malzemelerin yanısıra tıbbi yardım ve psikolojik destek sağlamak üzere Türk Kızılayı'na 632 bin dolar, Suriye Arap Kızılayı'na da 316 da dolar yardımda bulunuyor.
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