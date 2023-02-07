Deprem bölgelerinde zamana karşı yarış devam ediyor

“Sesimi duyan var mı?”, kurtarma çabalarında sık sık duyulan soru olarak öne çıkıyor.



Bölgede yıkılan bazı evlerin enkazından da mahsur kalanların sesleri duyulabiliyor.



Enkaz yığınındaki boşluklardan bakılarak yaşayanlar bulunmaya çalışılıyor.



Kazı ekipmanlarıyla da enkaz kazılıyor.



Kurtarma çalışmalarını en çok zorlayan etkenler, akşam karanlığı, yağmur ve soğuk.



Kahramanmaraş’ta enkazdan iki çocuk kurtarıldı.



Zaman zaman kurtarma ekipleri yardımcı olmak isteyenlerden sessiz olmalarını istiyor. Amaç enkaz altındakileri duyabilmek.



Adana’da 20 kişilik bir kurtarma ekibi motorlu testereyle dağ şeklini almış enkaz yığınında boşluk alanı oluşturarak enkazdakilerin tırmanarak çıkabilmelerini sağlamaya çalışıyor.



Depremin etkisini gösterdiği 10 kentte, arama-kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve yaklaşık 4 bin asker zamana karşı yarışıyor.



Artçı sarsıntılar kurtarma çalışmalarını daha tehlikeli hale getiriyor.



Türk ordusuna ait ambulans uçaklar, yaralıları bölgeden İstanbul ve Ankara’daki hastanelere taşıyor.



Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kurtarma ekipleri de yoğun kar ve yağmura rağmen depremin vurduğu kentlere ulaşmaya çalışıyor.



Ancak Hatay da dahil depremin etkisini gösterdiği bazı bölgelerde halk yeterince yardım alamamaktan şikayetçi. Enkaz altındakilere zamanında ulaşamama endişesi de bunun beraberinde geliyor.



Yetkililer 10 kentte yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtiyor.



Yaklaşık 6 bin bina da yıkılmış durumda. Bu da can kaybı sayısının artacağı endişelerine yol açıyor.