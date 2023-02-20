Samanyolu Haber /Gündem / 'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli' /20 Şubat 2023 10:08

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

Cumartesi Anneleri/insanları, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlanmadan enkazların kaldırılmaması gerektiğini belirtti: “Ölenlerin bulunmaları, kimliklendirilmeleri ve insan onuruna uygun bir şekilde defnedilmeleri sağlanmalıdır.”

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

Cumartesi Anneleri/ İnsanları kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemin 934’üncüsünü, Mereş merkezli yaşanan iki büyük depremden sonra ortaya çıkan hak ihlallerinin yer aldığı 2 dakikalık video yayınlayarak yaptı. Depremzedeler için taleplerin yer aldığı basın metnini İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu adına Maside Ocak okudu.

İKTİDARA SORUMLULUĞUNU HATIRLATTI

Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmadan enkazların kaldırılmaması gerektiğini belirten Ocak, Türkiye’nin tektonik açıdan dünyanın en aktif bölgesinde yer aldığını hatırlattı. Ocak, “Bu yüzden büyük depremlerle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz oluyor. Bu gerçeklik ortadayken, sağlıklı kentleşmenin ve güvenli yapılaşmanın birinci derecede sorumlusu olan iktidar bu sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmediği için depremler faciaya dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.

DNA’LAR İNCELENMELİ, İNSAN ONURUNA UYGUN DEFNEDİLMELİ

Yıkılmış binaların altında hala binlerce insanın olduğunu ifade eden Ocak, onların uygun bir biçimde çıkarılmaları yine yaşamını yitirenlerin vücut bütünlükleri bozulmadan ailelerine teslim edilmeleri için çağrıda bulundu. Vücut bütünlüğü bozulan cenazelere DNA incelenmesi yapılması gerektiğini kaydeden Ocak, “Üniversiteler ve Adli Tıp Uzmanları Derneği gibi uzman sivil toplum kuruluşları bu sürece dahil edilmelidir. Ölenlerin bulunmaları, kimliklendirilmeleri ve insan onuruna uygun bir şekilde defnedilmeleri sağlanmalıdır. İktidar; depremin yaralarını sivil dayanışma ile sarabilmek için seferber olanları engellemekten vazgeçmelidir.” dedi.
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'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

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