Samanyolu Haber /Gündem / Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı /16 Mart 2023 13:27

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kaybına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babacan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamlara göree 2 kat daha fazla olduğunu savundu.

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Babacan, Halk TV'de yayınlanan ‘Lider Masası'na konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Babacan,"Deprem bölgesinde bu kanaat çok yaygın. Gittiğimiz yerlerde, o ilin ya da ilçenin mezar sayılarına bakılıyor. Muhtarlardan bilgiler alınıyor; kaç kişi defnedildiğine dair. Bir de açıklanan sayılara bakıyorsunuz arada uçurum var. Sayıların yaklaşık olarak açıklananın iki olabileceğine dair yaygın bir kanaat var" dedi.

"1 YILDA 250 BİN DEĞİL, 6 AYDA 500 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Depremzedelere verilen konut sözüne dikkat çekerek, konutlaarın 6 ayda da yapılabileceğini vurgulayan Babacan, "Şu an davet usulüyle müteahhitlere verilen 1 yılda 250 bin konut sözünü, biz 6 ayda 500 bin konut olarak yapabileceğimizi söylüyoruz. Maliyetler gerçeği yansıtmıyor. Belirtilen maliyetlerin yarısı tutarında konut yapılabilir. Ve ücretsiz olarak depremzedelere temin edilir. Bunlar biz iktidara gelince hızlıca yapacağımız şeyler" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDE TAMA MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Millet İttifakı'nın metinlerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesine ilişkin bir maddenin neden yer almadığına dair açıklamada bulunan Babacan, "İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6/6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor" dedi.
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