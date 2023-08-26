Depremin üzerinden 200 gün geçti, bir arpa boyu ilerleme yok

Ayrıca Antakya’da 2 ASM’ye il sağlık müdürlüğü el koymuştur. Her 10 ASM’den 9’unun kullanılamaz hale geldiği, buna bağlı olarak ASM’lerin geçici yerleşim alanlarına taşındığı Adıyaman’da hedef nüfusların farklı geçici yerleşim alanlarına dağılması nedeniyle kronik hastalık takibi vb. hizmetlerdeki sorunlar sürmektedir.





Hatay il ve Kırıkhan ilçe sağlık müdürlükleri ile 7 devlet hastanesi binası, 6 özel hastane binası, 1 toplum ruh sağlığı merkezi ağır hasarlıdır. Aktif çalışan ve yeni yapılan hastanelerde klinikler kapalı olduğu için halen acil durumlar dışında yatış yapılmamaktadır. Birçok hastanede ileri tetkikler ve acil kırmızı alan yoktur.”